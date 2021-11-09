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В Индии при пожаре в больнице погибли четыре ребёнка

09 ноября 2021 13:52
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Новости Индии. Четыре ребенка погибли при пожаре в индийской больнице. Огонь вспыхнул в детском отделении, большинство малышей персонал и пожарные успели эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии при пожаре в больнице погибли четыре ребёнка-1

Глава правительства штата, где произошла трагедия, пообещал провести тщательное расследование инцидента. В 2021 году в Индии в результате пожаров в больницах погибли по меньшей мере 70 человек.  

# Пожар # Фотофакт

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