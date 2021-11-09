Ливни и оползни. На Шри-Ланке шесть человек погибли из-за непогоды

Новости Шри-Ланки. Шесть человек погибли, около пяти тысяч пострадали из-за непогоды на Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжительные ливни, обрушившиеся на остров, вызвали сильные наводнения. В стране разрушено 12 домов, еще около тысячи повреждены. Многие дороги оказались заблокированы упавшими деревьями. Жителей просят соблюдать максимальную осторожность. 25 районов острова получили предупреждение о сходе оползней. По прогнозам синоптиков на этой неделе ожидается еще больше осадков.