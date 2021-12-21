На Францию и Великобританию подали в суд за гибель мигрантов в Ла-Манше. Страны обвиняют в этом друг друга

Ассоциация помощи мигрантам подала в суд на Францию и Британию за гибель беженцев в Ла-Манше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 24 ноября утонули 27 человек.

Эту трагедию назвали самой ужасной на морском пути, отделяющем континентальную Европу от Великобритании. Жалоба, поданная неправительственной организацией, обвиняет английские и французские службы спасения в «недобровольном убийстве и неоказании помощи». Поскольку они получали телефонные звонки от мигрантов с призывом спасти их. Но те так и не дождались помощи.