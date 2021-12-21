На Францию и Великобританию подали в суд за гибель мигрантов в Ла-Манше. Страны обвиняют в этом друг друга

Ассоциация помощи мигрантам подала в суд на Францию и Британию за гибель беженцев в Ла-Манше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 24 ноября утонули 27 человек.
Ассоциация помощи мигрантам подала в суд на Францию и Британию за гибель беженцев в Ла-Манше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 24 ноября утонули 27 человек.
Эту трагедию назвали самой ужасной на морском пути, отделяющем континентальную Европу от Великобритании. Жалоба, поданная неправительственной организацией, обвиняет английские и французские службы спасения в «недобровольном убийстве и неоказании помощи». Поскольку они получали телефонные звонки от мигрантов с призывом спасти их. Но те так и не дождались помощи.
Париж и Лондон вину отрицают, обвиняя в случившемся друг друга. Из-за неразрешенного спора между странами подобные трагедии могут повториться еще много раз. Гуманитарная организация рассчитывает на справедливое решение суда.