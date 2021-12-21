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На Францию и Великобританию подали в суд за гибель мигрантов в Ла-Манше. Страны обвиняют в этом друг друга

21 декабря 2021 12:15
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Ассоциация помощи мигрантам подала в суд на Францию и Британию за гибель беженцев в Ла-Манше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там 24 ноября утонули 27 человек.

На Францию и Великобританию подали в суд за гибель мигрантов в Ла-Манше. Страны обвиняют в этом друг друга-1

Эту трагедию назвали самой ужасной на морском пути, отделяющем континентальную Европу от Великобритании. Жалоба, поданная неправительственной организацией, обвиняет английские и французские службы спасения в «недобровольном убийстве и неоказании помощи». Поскольку они получали телефонные звонки от мигрантов с призывом спасти их. Но те так и не дождались помощи.

На Францию и Великобританию подали в суд за гибель мигрантов в Ла-Манше. Страны обвиняют в этом друг друга-4

Париж и Лондон вину отрицают, обвиняя в случившемся друг друга. Из-за неразрешенного спора между странами подобные трагедии могут повториться еще много раз. Гуманитарная организация рассчитывает на справедливое решение суда.

# Беженцы # Фотофакт

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