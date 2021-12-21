В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, на митинги собираются тысячи людей. Самой многолюдной стала акция в Ростоке на севере Германии. Митингующие несли плакаты, в которых сравнивали санитарные требования и обязательную вакцинацию с нацизмом. Многие в знак протеста шли без масок.

Акции протеста против COVID-мер проходят в Германии уже несколько месяцев. Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на следующей неделе будут объявлены более жесткие меры, в частности ограничения на контакты, которые еще больше усложнят жизнь для непривитых немцев.