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В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом

21 декабря 2021 08:45
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Новости Германии. В Германии проходят общенациональные акции против всех коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом-1

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, на митинги собираются тысячи людей. Самой многолюдной стала акция в Ростоке на севере Германии. Митингующие несли плакаты, в которых сравнивали санитарные требования и обязательную вакцинацию с нацизмом. Многие в знак протеста шли без масок.

В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом-4

Акции протеста против COVID-мер проходят в Германии уже несколько месяцев. Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на следующей неделе будут объявлены более жесткие меры, в частности ограничения на контакты, которые еще больше усложнят жизнь для непривитых немцев.

# Акции протеста # Олаф Шольц # Фотофакт

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