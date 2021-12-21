Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети

В Европе рекордно подорожало электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на электроэнергию в Германии превысили 430 евро за мегаватт-час. Это исторический максимум за последние 20 лет.

Не отстают и другие страны. Во Франции стоимость электричества и вовсе приблизилась к 450 евро. Этот рост связан с наступлением холодов и, как следствие, повышенным спросом на энергию. Ситуация усугубляется и тем, что Франция внезапно остановила на ремонт два своих атомных реактора. Это очень больно ударило по потребителям. Болезненно отреагировала на это Германия, Испания, Италия и Великобритания.