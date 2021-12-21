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Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети

21 декабря 2021 09:09
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В Европе рекордно подорожало электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на электроэнергию в Германии превысили 430 евро за мегаватт-час. Это исторический максимум за последние 20 лет.

Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети-1

Не отстают и другие страны. Во Франции стоимость электричества и вовсе приблизилась к 450 евро. Этот рост связан с наступлением холодов и, как следствие, повышенным спросом на энергию. Ситуация усугубляется и тем, что Франция внезапно остановила на ремонт два своих атомных реактора. Это очень больно ударило по потребителям. Болезненно отреагировала на это Германия, Испания, Италия и Великобритания.

Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети-4

Из-за нехватки электричества вспыхивают даже конфликты. Например, Швеция запретила Норвегии использовать свои сети для увеличения экспорта электроэнергии в более богатые страны, поскольку ей самой не хватает тепла.

# Экономический кризис # Фотофакт

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