Во Франции на аукцион выставили поздравление с Рождеством за 225 тысяч долларов. Что в нём особенного, кроме цены?

Новости Франции. Первое в мире СМС-сообщение выставили на продажу на аукционе во Франции. Это простое поздравление с Рождеством, отправленное 3 декабря 1992 года, оценили в 225 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Первое в мире СМС-сообщение выставили на продажу на аукционе во Франции. Это простое поздравление с Рождеством, отправленное 3 декабря 1992 года, оценили в 225 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интересно, как организаторы аукциона решили необычный лот сделать материальным. Они сделали его в виде специального файла, в котором указана информация об отправителе и получателе. Покупатель будет владеть исключительными правами на него.
В качестве материального предмета он получит цифровую рамку размером с 3D-анимацией, где мобильный телефон представлен в момент получения первого в мире СМС-сообщение. Кстати, возможность отправлять сообщения с телефона на телефон появилась только в 1999 году.