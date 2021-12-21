Прямой эфир

Во Франции на аукцион выставили поздравление с Рождеством за 225 тысяч долларов. Что в нём особенного, кроме цены?

21 декабря 2021 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Первое в мире СМС-сообщение выставили на продажу на аукционе во Франции. Это простое поздравление с Рождеством, отправленное 3 декабря 1992 года, оценили в 225 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции на аукцион выставили поздравление с Рождеством за 225 тысяч долларов. Что в нём особенного, кроме цены?-1

Интересно, как организаторы аукциона решили необычный лот сделать материальным. Они сделали его в виде специального файла, в котором указана информация об отправителе и получателе. Покупатель будет владеть исключительными правами на него.

Во Франции на аукцион выставили поздравление с Рождеством за 225 тысяч долларов. Что в нём особенного, кроме цены?-4

В качестве материального предмета он получит цифровую рамку размером с 3D-анимацией, где мобильный телефон представлен в момент получения первого в мире СМС-сообщение. Кстати, возможность отправлять сообщения с телефона на телефон появилась только в 1999 году.

# Аукционы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети
21 декабря 2021 09:09

Европа может переругаться из-за электричества. Швеция уже запретила Норвегии использовать свои сети

В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом
21 декабря 2021 08:45

В Германии сравнили санитарные меры и обязательную вакцинацию с нацизмом

Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа
21 декабря 2021 08:39

Рейтинг Байдена показал очередной минимум. Ниже был только у Трампа