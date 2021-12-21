Во Франции на аукцион выставили поздравление с Рождеством за 225 тысяч долларов. Что в нём особенного, кроме цены?

Новости Франции. Первое в мире СМС-сообщение выставили на продажу на аукционе во Франции. Это простое поздравление с Рождеством, отправленное 3 декабря 1992 года, оценили в 225 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, как организаторы аукциона решили необычный лот сделать материальным. Они сделали его в виде специального файла, в котором указана информация об отправителе и получателе. Покупатель будет владеть исключительными правами на него.