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Израиль отменяет ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи

22 февраля 2021 08:10
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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 112 миллионов. В Эстонии 22 февраля возобновляются карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль отменяет ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи-1

Учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение. Закрываются бассейны и сауны. В спортзалах и ресторанах заполнять помещения разрешено не более чем на 50 %.

А вот Израиль начинает постепенно отменять ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Ученики начальной и средней школ после двух месяцев перерыва снова пошли в школу. Переболевшие или вакцинированные могут ходить в спортивные залы, бассейны, кино и театры.

Израиль отменяет ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи-4

Израиль занимает первое место в мире по темпам вакцинации: первой дозой вакцины здесь привилась почти половина населения, а вторую дозу получил уже почти каждый третий израильтянин.   

# Коронавирус # Фотофакт

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