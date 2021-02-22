Израиль отменяет ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 112 миллионов. В Эстонии 22 февраля возобновляются карантинные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащихся средних и старших классов переводят на дистанционное обучение. Закрываются бассейны и сауны. В спортзалах и ресторанах заполнять помещения разрешено не более чем на 50 %.

А вот Израиль начинает постепенно отменять ограничительные меры. Заработали магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Ученики начальной и средней школ после двух месяцев перерыва снова пошли в школу. Переболевшие или вакцинированные могут ходить в спортивные залы, бассейны, кино и театры.