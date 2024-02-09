На Филиппинах продолжаются поиски выживших после схода оползня

Более 100 человек остаются пропавшими без вести на Филиппинах. Поиски выживших после схода оползня продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке погибших 11 человек. Более 30 получили травмы. В начале недели под землей оказались жилой дом и два автобуса, которые перевозили горняков. Непогода в районе происшествия не позволяет доставить туда спецтехнику.