Прямой эфир

На Филиппинах продолжаются поиски выживших после схода оползня

09 февраля 2024 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 100 человек остаются пропавшими без вести на Филиппинах. Поиски выживших после схода оползня продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах продолжаются поиски выживших после схода оползня-1

В списке погибших 11 человек. Более 30 получили травмы. В начале недели под землей оказались жилой дом и два автобуса, которые перевозили горняков. Непогода в районе происшествия не позволяет доставить туда спецтехнику.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: нового главкома ВСУ Сырского прозвали «мясником» и «генералом 200»
09 февраля 2024 08:09

Politico: нового главкома ВСУ Сырского прозвали «мясником» и «генералом 200»

Польские аграрии начнут месячную забастовку
09 февраля 2024 08:02

Польские аграрии начнут месячную забастовку

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США на РФ
09 февраля 2024 07:44

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США на РФ