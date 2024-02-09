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Politico: нового главкома ВСУ Сырского прозвали «мясником» и «генералом 200»

09 февраля 2024 08:09
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Украинские военные прозвали нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» за большие потери под его началом. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: «мясник», – говорится в публикации издания.

Один из капитанов ВСУ также подтвердил эти прозвища и высказал свое неудовлетворение назначением Сырского. 

Действующий главком ВСУ, который командовал войсками в Артемовске в ДНР, пользуется непопулярностью среди рядовых из-за своей рискованной тактики. 
В то время, как судьба его предшественника Валерия Залужного по-прежнему остается неясной. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Сырского 8 февраля.

# Международная политика

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