Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом

Раскол в восприятии безопасности стал одним из ключевых социальных разломов современной Британии. Новое социсследование обнажило парадокс, который трудно игнорировать. Более 60 % британцев из провинции видят в столице опасный и тонущий в криминале мегаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сами лондонцы с ними категорически не согласны. 63 % горожан чувствуют себя в полной безопасности. Причина такого разрыва кроется в большой политике. Великобритания на пороге досрочных парламентских выборов.

И оппозиция использует образ опасного Лондона в качестве мощного двигателя электората в свою сторону. А жители регионов, чей взгляд прикован к экранам, склонны этому верить. Согласно сообщениям СМИ, рейтинг популярности нынешнего правительства среди населения провинций опустился до 30 %.