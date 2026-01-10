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Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом

10 января 2026 12:10
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Раскол в восприятии безопасности стал одним из ключевых социальных разломов современной Британии. Новое социсследование обнажило парадокс, который трудно игнорировать. Более 60 % британцев из провинции видят в столице опасный и тонущий в криминале мегаполис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины британцев считают Лондон небезопасным местом-2

При этом сами лондонцы с ними категорически не согласны. 63 % горожан чувствуют себя в полной безопасности. Причина такого разрыва кроется в большой политике. Великобритания на пороге досрочных парламентских выборов. 

И оппозиция использует образ опасного Лондона в качестве мощного двигателя электората в свою сторону. А жители регионов, чей взгляд прикован к экранам, склонны этому верить. Согласно сообщениям СМИ, рейтинг популярности нынешнего правительства среди населения провинций опустился до 30 %.

# Международная политика

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