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На Филиппинах перевернулось пассажирское судно. 19 человек погибли

27 июля 2023 19:41
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Новости Филиппин. ЧП недалеко от столицы Филиппин. Перевернулось пассажирское судно. Погибли по меньшей мере 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах перевернулось пассажирское судно. 19 человек погибли-1

Однако эти данные неокончательные. В настоящей момент известно, что спасти удалось около 40 пассажиров. Поисковая операция продолжается. В момент крушения лодка находилась примерно в 45 метрах от Манилы. Поднялся ветер, и люди на борту запаниковали. Они скопились в одной части судна, и оно перевернулось.

# Кораблекрушения # Новости Филиппин # Фотофакт

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