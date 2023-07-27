На Филиппинах перевернулось пассажирское судно. 19 человек погибли

Новости Филиппин. ЧП недалеко от столицы Филиппин. Перевернулось пассажирское судно. Погибли по меньшей мере 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако эти данные неокончательные. В настоящей момент известно, что спасти удалось около 40 пассажиров. Поисковая операция продолжается. В момент крушения лодка находилась примерно в 45 метрах от Манилы. Поднялся ветер, и люди на борту запаниковали. Они скопились в одной части судна, и оно перевернулось.