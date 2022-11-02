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Жители Израиля теперь вынуждены экономить на еде

02 ноября 2022 08:11
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Новости Израиля. В Израиле обеспокоены растущей инфляцией. Ежедневные расходы на продукты питания стали бременем для людей. В результате они вынуждены экономить на еде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Израиля теперь вынуждены экономить на еде-1

Например, стоимость хлеба увеличилась почти на 30 %, несмотря на попытки властей остановить рост цен. Тем не менее сельскохозяйственная продукция, здравоохранение, мебель и энергия продолжают дорожать. Израиль сильно зависит от импорта товаров, что делает экономическое положение страны нестабильным на фоне происходящего на мировом рынке.

# Экономический кризис # Новости Израиля # Фотофакт

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