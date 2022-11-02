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Украинцев призвали массово переезжать из городов в сельские дома

02 ноября 2022 08:09
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Новости Украины. В Украине боятся холодной зимы. Жителей призвали массово переезжать из городов в сельские дома. В большинстве из них есть печное отопление, что увеличивает шансы не замерзнуть зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцев призвали массово переезжать из городов в сельские дома-1

Такие рекомендации дают украинские эксперты в местных СМИ. По их мнению, только переезд в села и обогрев домов альтернативным сырьем, например, дровами, позволит перезимовать в тепле. К тому же, в украинском Центре исследований энергетики предупредили о том, что режим экономии электроэнергии затянется надолго.

# Экономический кризис # Новости Украины # Фотофакт

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