Украинцев призвали массово переезжать из городов в сельские дома

Новости Украины. В Украине боятся холодной зимы. Жителей призвали массово переезжать из городов в сельские дома. В большинстве из них есть печное отопление, что увеличивает шансы не замерзнуть зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие рекомендации дают украинские эксперты в местных СМИ. По их мнению, только переезд в села и обогрев домов альтернативным сырьем, например, дровами, позволит перезимовать в тепле. К тому же, в украинском Центре исследований энергетики предупредили о том, что режим экономии электроэнергии затянется надолго.