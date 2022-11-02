Хорваты выступили против обучения украинских военных в своей стране

Новости Хорватии. Хорваты против присутствия украинских солдат на территории страны. По данным проведенного опроса, такой позиции придерживаются почти 60 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее о возможном проведении учений для военнослужащих ВСУ спросили главу Хорватии Зорана Милановича. В ходе интервью местному телеканалу он ответил однозначно – нет. По его мнению, присутствие украинских солдат принесет в страну лишь конфликт.

Напомним, ранее участвовать в подготовке военнослужащих из Украины отказалась и Венгрия. Она стала первой страной ЕС, которая приняла такое решение.