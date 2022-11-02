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Хорваты выступили против обучения украинских военных в своей стране

02 ноября 2022 08:08
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Новости Хорватии. Хорваты против присутствия украинских солдат на территории страны. По данным проведенного опроса, такой позиции придерживаются почти 60 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорваты выступили против обучения украинских военных в своей стране-1

Ранее о возможном проведении учений для военнослужащих ВСУ спросили главу Хорватии Зорана Милановича. В ходе интервью местному телеканалу он ответил однозначно – нет. По его мнению, присутствие украинских солдат принесет в страну лишь конфликт.

Напомним, ранее участвовать в подготовке военнослужащих из Украины отказалась и Венгрия. Она стала первой страной ЕС, которая приняла такое решение.

# Международная политика # Зоран Миланович # Фотофакт

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