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В Риме +29, а в Вильнюсе +8 – погода в Европе на неделю

08 ноября 2025 19:05
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К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Риме +29, а в Вильнюсе +8 – погода в Европе на неделю-2

В Вене +12, без существенных осадков. В Риме ожидается +29. В Мадриде +16. В испанской столице без существенных осадков.

В Риме +29, а в Вильнюсе +8 – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии, в дневные часы столбики термометров покажут +12. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. +23 будет отмечено в Афинах.

В Риме +29, а в Вильнюсе +8 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +9 в дневные часы, без существенных осадков. В Вильнюсе +8. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +9, будет облачно с прояснениями. +11 в Киеве, без существенных осадков. В Москве +11, переменная облачность.

# Погода

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