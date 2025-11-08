В Риме +29, а в Вильнюсе +8 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Вене +12, без существенных осадков. В Риме ожидается +29. В Мадриде +16. В испанской столице без существенных осадков.

В Болгарии, в дневные часы столбики термометров покажут +12. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +20. +23 будет отмечено в Афинах.