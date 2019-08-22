Прямой эфир

На Эверест нельзя будет брать одноразовую пластиковую посуду

22 августа 2019 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Непал запретил использование пластиковой посуды при восхождении на Эверест. В муниципалитете рядом с горой больше не будут реализовывать данную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Эверест нельзя будет брать одноразовую пластиковую посуду-1

Таким образом власти хотят остановить загрязнение Эвереста. Запрет вступит в силу с января 2020 года. Ограничение коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон. Помогать бороться с мусором властям страны будут трекинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала.

На Эверест нельзя будет брать одноразовую пластиковую посуду-4

В мае сотни волонтеров приняли участие в компании по очистке горы от отходов. В результате с Эвереста были вывезены 3 тонны мусора.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Остров для молодежи построили в Дании
22 августа 2019 09:05

Остров для молодежи построили в Дании

В Испании более 150 человек заболели листериозом
22 августа 2019 08:10

В Испании более 150 человек заболели листериозом

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз
22 августа 2019 06:26

Показываем, как выглядит китайский купальник, который спасает от медуз