На Эверест нельзя будет брать одноразовую пластиковую посуду

Новости Непала. Непал запретил использование пластиковой посуды при восхождении на Эверест. В муниципалитете рядом с горой больше не будут реализовывать данную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом власти хотят остановить загрязнение Эвереста. Запрет вступит в силу с января 2020 года. Ограничение коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон. Помогать бороться с мусором властям страны будут трекинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала.