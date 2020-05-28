Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

За несколько часов до старта в районе мыса Канаверал было объявлено штормовое предупреждение.

Этот пуск корабля с территории США должен был стать первым с 2011 года, а также первым пилотируемым полетом компании Илона Маска. Планировалось, что шаттл Crew Dragon доставит на МКС двух астронавтов NASA. Однако в целях безопасности старт было решено перенести на 30 мая.