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Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

28 мая 2020 09:37
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Новости США. Исторический полет SpaceX пришлось отложить из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов до старта в районе мыса Канаверал было объявлено штормовое предупреждение.

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды-1

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды-3

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды-5

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды-7

Этот пуск корабля с территории США должен был стать первым с 2011 года, а также первым пилотируемым полетом компании Илона Маска. Планировалось, что шаттл Crew Dragon доставит на МКС двух астронавтов NASA. Однако в целях безопасности старт было решено перенести на 30 мая.

# Космос # Илон Маск # Фотофакт

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