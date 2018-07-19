Владелец компании в США подарил сотруднику машину после того, как тот прошёл на работу 32 км

Новости США. Владелец компании в штате Алабама подарил своему сотруднику новую машину после того, как он прошел пешком 32 км, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его собственная машина сломалась. Мужчина шел всю ночь, чтобы успеть на работу к началу своего первого трудового дня.

Узнав об этой истории, впечатленный глава компании приехал лично повидаться со своим новым сотрудником, а также вручил ему ключи от новенького автомобиля.

По словам Уолтера (так зовут служащего), ему было сложно найти работу, поэтому он старался сделать всё возможное, чтобы не потерять ее.