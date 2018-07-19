В России полыхают лесные пожары: около 3 тысяч человек пытаются справиться с огнём

Новости России. Площадь лесных пожаров в России достигла более 94 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент уже зафиксирован 141 лесной пожар.

Самые сильные – в Якутии, Магаданской области и в Красноярском крае. На ликвидацию огня брошены все силы: задействованы около 3 тысяч человек и более сотни воздушных судов.

За прошедшие сутки пожарные потушили 65 лесных пожаров.