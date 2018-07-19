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В Магнитогорске задержан подозреваемый в убийстве финалистки российского конкурса красоты

19 июля 2018 10:15
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Новости России. 17 июля в Челябинской области нашли тело 29-летней финалистки всероссийского конкурса красоты.  

Как сообщает издание Chelyabinsk.ru, Ксения Мецгер пропала 16 июля в Магнитогорске, куда прилетела в гости к родителям. Около года она с мужем и сыном живет в США. Россиянка известна своим участием в конкурсе Missis World Russia-2016 от Челябинской области.  

В Магнитогорске задержан подозреваемый в убийстве финалистки российского конкурса красоты-1

Фото: instagram.com/sunny22km  

16 июля она уехала продавать свою Skoda Octavia и после этого на телефонные звонки не отвечала. Поиском Ксении занимались полиция и местные активисты. Утром 17 июля на странице «Легион-СПАС» в социальной сети ВКонтакте была опубликована информация о том, что тело девушки найдено в пригороде.   

По сведениям СУ СК РФ по Челябинской области, задержан подозреваемый в убийстве Мецгер. Им оказался 24-летний житель города, которому девушка собиралась продать автомобиль. По версии следствия, в автосервисе, где и должна была произойти сделка, мужчина молотком ударил Ксению по голове и вывез тело в безлюдное место. Машину он планировал продать на запчасти.  

Расследование дела продолжается.  

В конце 2016 года трагически погибла известная белорусская модель Наталья Макей.  

Женщина скончалась от отравления угарным газом (читать далее).  

# Убийство # Ксения Мецгер

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