Названы имена смертников, которые взорвали бомбы в аэропорту Брюсселя

Новости Бельгии. В Бельгии назвали имена смертников, которые устроили теракт в аэропорту. Это два брата — Халим и Брахим Бакрауи. Третий предполагаемый участник атаки разыскивается.

В МИД Бельгии сообщили, что

среди жертв – граждане 40 стран. По последней информации, в списке погибших 34 фамилии. Более 200 пострадавших.

Тем временем в городе продолжается расследование трагедии. В одном из мусорных баков обнаружен компьютер с перепиской боевиков. Сейчас с техникой работают специалисты.

В поиске улик помогла и бдительность таксиста, который подвозил боевиков до аэропорта. После разговора с мужчиной полиция обнаружила в воздушной гавани бомбу, а затем в квартире, где прятались террористы, нашли другие взрывные устройства и химические вещества.

Жители Брюсселя:

Мы были в шоке, когда теракты произошли в Париже, мы думали, что нас это не коснётся. А всё случилось вот, совсем рядом. Я был в пятистах метрах от всего происходящего. То, что происходит, это страшно.

То, что произошло вчера, было действительно ужасно. Мне, как гражданину Брюсселя, очень больно сейчас. Терроризм приближается, но мы не собираемся жить под диктовку боевиков.

Между тем Брюссель постепенно возвращается к нормальной жизни. Сегодня должны начать работать четыре главных железнодорожных вокзала. Некоторые трамвайные маршруты и участки метро будут запущены, но часть линий, включая станцию «Мальбек», где накануне произошел взрыв, пока открывать не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.