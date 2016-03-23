В Бельгии объявлен 3-дневный национальный траур

Новости Бельгии. В Бельгии национальный трёхдневный траур. По всей стране вспоминают жертв террористических атак, которые накануне оборвали 34 жизни. Также более 200 человек были ранены при взрывах в метро и аэропорту.

На одной из центральных площадей Брюсселя местные жители и туристы устроили мемориал: люди приносят цветы, зажигают свечи.

Тем временем расследование трагедии продолжается. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Уже удалось выйти на след преступников. Помог в этом таксист, который подвозил боевиков до аэропорта. Благодаря ему были обнаружены еще одна бомба и взрывное устройство, начиненное гвоздями.

Сейчас Бельгия постепенно возвращается к нормальной жизни. Вместе с тем, аэропорт Брюсселя закрыт. На улицах города, помимо полицейских, можно увидеть военных со штурмовыми винтовками и пистолетами-пулемётами.

В Бельгии объявлен наивысший, четвертый уровень террористической угрозы, а также введен контроль на границах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.