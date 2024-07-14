Переживший покушение премьер-министр Словакии прокомментировал ситуацию с Трампом

На бывшего президента и действующего кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отреагировал на произошедшее за океаном и недавно переживший покушение премьер-министр Словакии: «сценарий под копирку», – написал Роберт Фицо в своих соцсетях. «Политические оппоненты Дональда пытаются заткнуть ему рот, а когда это не удается, они так сильно подстрекают общественность, что какой-то бедолага берется за оружие», – заявил глава правительства Словакии.