Трамп получил ранение во время покушения на митинге в Пенсильвании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело как попытку убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого его спешно эвакуировали со сцены и доставили в больницу. В результате стрельбы был убит человек, стоявший позади Трампа на трибуне, и еще двое ранены. Убит и предполагаемый стрелок. Лидеры из Республиканской и Демократической партий США выступили с заявлениями в поддержку Трампа и с осуждением политического насилия.