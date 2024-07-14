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Трамп получил ранение во время покушения на митинге в Пенсильвании

14 июля 2024 07:37
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Полиция расследует дело как попытку убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп получил ранение во время покушения на митинге в Пенсильвании-1

Политик показывал диаграмму количества нелегальных пересечений границы, когда послышались громкие хлопки.

Трамп получил ранение во время покушения на митинге в Пенсильвании-4

После этого его спешно эвакуировали со сцены и доставили в больницу. В результате стрельбы был убит человек, стоявший позади Трампа на трибуне, и еще двое ранены. Убит и предполагаемый стрелок. Лидеры из Республиканской и Демократической партий США выступили с заявлениями в поддержку Трампа и с осуждением политического насилия.

# Выборы в США # Дональд Трамп

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