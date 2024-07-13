Военное напряжение на европейском континенте будет и в дальнейшем нарастать. Такой вывод можно сделать по итогам вашингтонского саммита НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники договорились выделить киевскому режиму около 40 миллиардов долларов. Хотя чтобы избежать скандалов, Альянс не считает себя участником конфликта, как и Украину в качестве кандидата на вступление в НАТО.

Но это не отменяет полномасштабного спонсирования Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона. Западу удобно воевать чужими руками, ведь отправляя только военную помощь, они как бы снимают с себя ответственность за сотни разрушенных семей и тысячи ни в чем не повинных погибших украинцев. Рьяным спонсором конфликта становится Чехия. Правительство этой страны заявило, что до конца лета Киев получит около 50 тысяч снарядов, а до начала 2025 года – еще 100 тысяч. Несмотря на продолжающийся кризис в самой Европе, политики пытаются удержаться на плаву. Поставив чужие военные амбиции выше благополучия собственных граждан, рейтинги правящих элит продолжают скатываться, а недовольство населения действиями чиновников только расти.