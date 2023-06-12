В Филадельфии обрушилась крупная автомагистраль

Новости США. ЧП в Филадельфии. Там обрушилась крупная автомагистраль. Причиной инцидента стал загоревшаяся автоцистерна с бензином, которая находилась под эстакадой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магистраль I-95 обеспечивает доступ жителей пригорода к центру. Ежедневно проезжает по ней около 160 000 автомобилей. Популярна дорога особенно летом, когда по ней местные ездят на близлежащий пляж. Однако сейчас все полосы шоссе перекрыты. Чтобы полностью восстановить проезжую часть, понадобится несколько месяцев, заявил губернатор Пенсильвании. Пока сообщений о пострадавших не поступало, однако спасатели все еще обыскивают место обрушения. Всю ночь там работала тяжелая техника.