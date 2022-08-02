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На аукционе в Нью-йорке выставили скелет динозавра

02 августа 2022 13:47
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Новости США. Необычный лот ушел с молотка на аукционе в Нью-йорке. Торговый дом Sotheby’s выставил скелет динозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На аукционе в Нью-йорке выставили скелет динозавра-1

Древние кости отправились в частную коллекцию за шесть миллионов долларов. Останки динозавра хорошо сохранились. Скелет состоит из 79 ископаемых элементов, смонтированных на арматуре с дополнительными литыми элементами. В высоту он достигает порядка трех метров, а в длину – почти семь.  Имя покупателя, пожелавшего обзавестись таким экспонатом, не разглашается. 

# Аукционы # Новости США # Фотофакт

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