На антиправительственных митингах в Иране погибли более 100 человек

Новости Ирана. Жертвами антиправительственных выступлений в Иране уже стали более 100 человек. Среди них 20 подростков. Задержано и арестовано более 5 000 иранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона демонстрантов силы безопасности применяют слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В стране плохо работает интернет и сотовая связь. Несмотря на действия властей, протестное движение не утихает уже почти месяц. Беспорядки вспыхнули после гибели 22-летней девушки, арестованной полицией за неправильное ношение хиджаба. Духовный лидер Ирана обвинил в организации протестов США и Израиль.