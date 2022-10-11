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На антиправительственных митингах в Иране погибли более 100 человек

11 октября 2022 14:04
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Новости Ирана. Жертвами антиправительственных выступлений в Иране уже стали более 100 человек. Среди них 20 подростков. Задержано и арестовано более 5 000 иранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На антиправительственных митингах в Иране погибли более 100 человек-1

Для разгона демонстрантов силы безопасности применяют слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В стране плохо работает интернет и сотовая связь. Несмотря на действия властей, протестное движение не утихает уже почти месяц. Беспорядки вспыхнули после гибели 22-летней девушки, арестованной полицией за неправильное ношение хиджаба. Духовный лидер Ирана обвинил в организации протестов США и Израиль.

# Акции протеста # Новости Ирана # Фотофакт

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