Во Франции обостряется топливный кризис, который возник из-за забастовки сотрудников НПЗ

Некоторые провинции ввели лимит – не более 30 литров в один бак. Пока новые правила будут действовать до конца недели, но не исключено, что ограничения продлят и дальше. Чтобы найти выход из критической ситуации, правительство провело экстренное заседание. Для борьбы с дефицитом было решено использовать стратегические запасы топлива. Но, по мнению специалистов, было бы лучше, если бы оно договорилось с бастующими работниками НПЗ, которые требуют повышения зарплаты, чтобы те вернулись на рабочие места. Но даже если нефтеперерабатывающие заводы немедленно возобновят работу, потребуется не менее недели, чтобы поставки бензина нормализовались.