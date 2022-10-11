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Во Франции обостряется топливный кризис, который возник из-за забастовки сотрудников НПЗ

11 октября 2022 12:17
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Новости Франции. Во Франции обостряется топливный кризис, который возник из-за забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. В результате многие автозаправки оказались без горючего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции обостряется топливный кризис, который возник из-за забастовки сотрудников НПЗ-1

Некоторые провинции ввели лимит – не более 30 литров в один бак. Пока новые правила будут действовать до конца недели, но не исключено, что ограничения продлят и дальше. Чтобы найти выход из критической ситуации, правительство провело экстренное заседание. Для борьбы с дефицитом было решено использовать стратегические запасы топлива. Но, по мнению специалистов, было бы лучше, если бы оно договорилось с бастующими работниками НПЗ, которые требуют повышения зарплаты, чтобы те вернулись на рабочие места. Но даже если нефтеперерабатывающие заводы немедленно возобновят работу, потребуется не менее недели, чтобы поставки бензина нормализовались.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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