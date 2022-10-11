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К концу 2023 года Европа может полностью остаться без газа

11 октября 2022 12:31
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К концу 2023 года Европа может полностью остаться без газа. С таким предупреждением выступил глава Международного энергетического агентства. По его словам, к февралю заполненность хранилищ с нынешних 90 % снизится до 25-20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2023 года Европа может полностью остаться без газа-1

А вот сможет ли Европа пополнить запасы, чтобы подготовиться к следующей зиме, большой вопрос. Если сейчас ситуацию спасает то, что поставки газа из России худо-бедно, но все-таки продолжаются, то в случае остановки процесса Евросоюз уже в начале следующего года столкнется с большими проблемами.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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