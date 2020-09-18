В США продолжаются наводнения из-за урагана «Салли»

Новости США. В США бушует ураган «Салли». Хотя он ослаб и сдвинулся вглубь континента, шторм принес сильнейшие ливни, из-за которых реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям пришлось задействовать спецтехнику, чтобы эвакуировать людей, которые оказались отрезаны от внешнего мира паводком. 17 сентября полмиллиона предприятий во Флориде, Алабаме и Джорджии остались без электричества. Во Флориде ураганный ветер выбрасывал на берег яхты, кроме того, оказалась разрушена часть моста, о который во время шторма ударилась баржа.