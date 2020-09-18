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В США продолжаются наводнения из-за урагана «Салли»

18 сентября 2020 10:08
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Новости США. В США бушует ураган «Салли». Хотя он ослаб и сдвинулся вглубь континента, шторм принес сильнейшие ливни, из-за которых реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США продолжаются наводнения из-за урагана «Салли»-1

Спасателям пришлось задействовать спецтехнику, чтобы эвакуировать людей, которые оказались отрезаны от внешнего мира паводком. 17 сентября полмиллиона предприятий во Флориде, Алабаме и Джорджии остались без электричества. Во Флориде ураганный ветер выбрасывал на берег яхты, кроме того, оказалась разрушена часть моста, о который во время шторма ударилась баржа.

В США продолжаются наводнения из-за урагана «Салли»-4

Для помощи местным жителям в пострадавшие районы направлены около 500 солдат и летчиков. Ранее стало известно, что в штате Алабама из-за разгула стихии погиб человек. Еще один – пропал без вести.

# Ураганы # Фотофакт

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