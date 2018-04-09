На 89 году жизни умерла актриса Лейла Абашидзе

Новости Грузии. В Тбилиси на 89 году жизни скончалась советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе. Об этом сообщили в Палате культуры Грузии.

Артистка тяжело болела и в последнее время находилась в больнице.

Абашидзе родилась 1 августа 1929 года в Тбилиси (на тот момент в русском языке город назвался Тифлис). Карьеру Лейла начала ещё в детстве. В 1941 году она проявила выдающееся актёрское мастерство, пробуясь на роль Като в фильме «Каджана». Талантливую девочку взяли на главную роль.

В 1951 году актриса стала выпускницей актёрского факультета Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. Абашидзе исполняла разные роли, начиная комедийными и заканчивая драматическими.

В 1961 году Лейла получила орден Трудового Красного Знамени. В 1965 году актриса была удостоена почётного звания народной артистки Грузии.

В 1981 году женщина попробовала себя в качестве режиссёра и поставила комедию «Тифлис – Париж и обратно» по собственному сценарию. Также Лейла сыграла в фильме главную роль.

Свою последнюю роль в кино актриса исполнила в фильме 1986 года «Круговорот».

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