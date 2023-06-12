На 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони

Новости Италии. Печальная новость пришла из Италии. Умер бывший премьер страны Сильвио Берлускони. Политик скончался в Милане на 87-м году жизни. В последние годы он часто болел, перенес операцию на сердце, тяжело перенес коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже стало известно, что лидер партии «Вперед, Италия» болен лейкемией. Недавно он снова провел больше месяца в больнице. Едва закончилась госпитализация, как здоровье Берлускони снова ухудшилось. В пятницу, 9 июня, он вернулся в миланскую клинику, но на этот раз спасти экс-премьера Италии не удалось.