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На 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони

12 июня 2023 11:39
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Новости Италии. Печальная новость пришла из Италии. Умер бывший премьер страны Сильвио Берлускони. Политик скончался в Милане на 87-м году жизни. В последние годы он часто болел, перенес операцию на сердце, тяжело перенес коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони-1

Позже стало известно, что лидер партии «Вперед, Италия» болен лейкемией. Недавно он снова провел больше месяца в больнице. Едва закончилась госпитализация, как здоровье Берлускони снова ухудшилось. В пятницу, 9 июня, он вернулся в миланскую клинику, но на этот раз спасти экс-премьера Италии не удалось.

# Некролог # Сильвио Берлускони # Новости Италии # Фотофакт

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