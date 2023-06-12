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Жители Молдовы протестуют у здания Конституционного суда

12 июня 2023 11:34
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Новости Молдовы. В Кишиневе снова неспокойно из-за акций протеста. Люди собрались у здания Конституционного суда, где сейчас идет заседание по возможному запрету оппозиционной партии «Шор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Молдовы протестуют у здания Конституционного суда-1

Регулярно сторонники движения проводили акции по всей Молдове и высказывали недовольство проевропейскими взглядами президента Молдовы и тем, что выбранный политический курс стал причиной экономических проблем. Не раз звучали призывы к правительству отказаться от западных ценностей и избрать собственный путь. Но голос не был услышан. В результате сегодня разговаривать с властями жителям Молдовы вновь приходится посредством протестов.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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