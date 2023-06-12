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Мельник требует от Германии увеличить поставки Leopard Украине в 3 раза

12 июня 2023 11:37
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Для укрепления обороноспособности Украины необходимо больше немецких танков Leopard 2. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинской армии требуется намного больше западных танков, БМП и другой бронированной техники. Мельник высказал предложение об увеличении числа предоставляемых Украине танков Leopard 2 в три раза, поскольку в настоящее время Германия насчитывает более 300 таких машин.  Он также предложил выделить дополнительные 60 БМП Marder.

В минувшую субботу российское Министерство обороны отрапортовало о потере ВСУ четырех танков Leopard и пяти Bradley во время предпринятой украинскими Вооруженными силами наступательной операции на юге Донецкой и Запорожской областей, которая была успешно пресечена российскими войсками.
 

# Международная политика # Андрей Мельник

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