Медведев: скоро майдан Незалежности станет площадью России

12 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором назвал майдан Незалежности в Киеве будущей «площадью России».

В посте он написал: «Майдан незалежності. Скоро – площадь России».

Также Медведев сопроводил пост фотографией, где зампред Совета безопасности поздравляет граждан РФ с Днем России.

Государственный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.