Прямой эфир

Медведев: скоро майдан Незалежности станет площадью России

12 июня 2023 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

12 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором назвал майдан Незалежности в Киеве будущей «площадью России».  

В посте он написал: «Майдан незалежності. Скоро – площадь России».

Также Медведев сопроводил пост фотографией, где зампред Совета безопасности поздравляет граждан РФ с Днем России.

Государственный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

Другие новости рубрики

Все новости
​Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
12 июня 2023 10:00

​Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни

Новое средство от комаров разработали в Израиле
12 июня 2023 09:44

Новое средство от комаров разработали в Израиле

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей
12 июня 2023 09:43

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей