В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии

В момент атаки около офисного здания проходила акция протеста. Люди выступали в поддержку местного политика, отстраненного от участия в парламентских выборах. Бомбу в действие привел террорист-смертник. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.