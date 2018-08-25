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В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии

25 августа 2018 17:13
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Новости Афганистана. Погибли 3 человека, еще около 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии-1

В момент атаки около офисного здания проходила акция протеста. Люди выступали в поддержку местного политика, отстраненного от участия в парламентских выборах. Бомбу в действие привел террорист-смертник. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии-4

В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии-6

В Афганистане прогремел взрыв у отделения избирательной комиссии-8

# Взрыв # Фотофакт

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