Вооруженные силы США возродили второй флот

Новости США. Его основными зонами ответственности станет Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти США полагают, что этот шаг поможет сохранить доминирование страны на море. Второй флот США был создан в 1950-ом году в ходе холодной войны. И был расформирован в 2011 во время президентства Барака Обамы.