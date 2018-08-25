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Вооруженные силы США возродили второй флот

25 августа 2018 17:21
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Новости США. Его основными зонами ответственности станет Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные силы США возродили второй флот -1

В Вашингтоне главной целью возрождения называют противостояние возможным территориальным притязаниям в отношении американских союзников.

Вооруженные силы США возродили второй флот -4

Власти США полагают, что этот шаг поможет сохранить доминирование страны на море. Второй флот США был создан в 1950-ом году в ходе холодной войны. И был расформирован в 2011 во время президентства Барака Обамы.

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# США # Фотофакт

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