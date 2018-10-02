Мощные подземные толчки продолжают сотрясать Индонезию

Новости Индонезии. На этот раз, два землетрясения магнитудой 6 были зафиксированы в районе острова Сумба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока о разрушениях или погибших информация не поступала. Тем временем на острове Сулавеси, пострадавшем от сильнейшей сейсмической активности, уже пятые сутки ведутся поисково-спасательные работы. В списках пропавших без вести числятся сотни человек, а шансы обнаружить под завалами выживших, с каждым часом уменьшаются. Согласно последним данным, жертвами природной катастрофы стали свыше тысячи двухсот человек.