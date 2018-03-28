На 76 году жизни скончался Виктор Калашников

Новости России. 27 марта на 76 году жизни скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, разработавшего одноимённый автомат.

О смерти Виктора сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.

Виктор родился 16 июля 1942 года. С 1966 работал в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

Мужчина провёл множество модификаций автомата Калашникова. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Также участвовал в разработке и испытаниях нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием.

Представлял концерн «Калашников» (Ижмаш) на международных выставках вооружений.

Виктор Калашников награждён медалями и орденами, удостоен нескольких званий.