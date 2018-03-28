Прямой эфир

На 76 году жизни скончался Виктор Калашников

28 марта 2018 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 27 марта на 76 году жизни скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, разработавшего одноимённый автомат.  

О смерти Виктора сообщила пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.  

Виктор родился 16 июля 1942 года. С 1966 работал в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.  

Мужчина провёл множество модификаций автомата Калашникова. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Также участвовал в разработке и испытаниях нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием.  

Представлял концерн «Калашников» (Ижмаш) на международных выставках вооружений.  

Виктор Калашников награждён медалями и орденами, удостоен нескольких званий.  

# Некролог # Виктор Калашников

Другие новости рубрики

Все новости
Систему безопасности ТЦ в Кемерово отключили за 15 минут до пожара
28 марта 2018 10:04

Систему безопасности ТЦ в Кемерово отключили за 15 минут до пожара

Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином
28 марта 2018 08:59

Ким Чен Ын провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ
28 марта 2018 08:23

В Кемерово начались церемонии прощания с погибшими при пожаре в ТЦ