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На 74 году жизни умер автор песен Леонтьева, Пугачёвой и Ротару

18 августа 2018 14:32
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Новости России. В Москве на 74 году жизни скончался Николай Зиновьев, российский поэт и автор текстов более двух сотен песен. Об этом сообщается на сайте Центрального дома литераторов.  

На 74 году жизни умер автор песен Леонтьева, Пугачёвой и Ротару-1

Фото: cdlart.ru  

Николай Николаевич родился 17 мая 1945 в Москве. Его родителями были режиссёр и пианистка. В юношестве Зиновьев учился в Литературном институте имени А. М. Горького на факультете журналистики.  

Первую песню на стихи Николая исполнил Валерий Леонтьев, композитором выступил Эдуард Артемьев. Позже с Зиновьевым сотрудничали более 20 известных российских артистов, среди которых Иосиф Кобзон, София Ротару, Александр Малинин, Николай Караченцов.  

Одним из важных достижений Зиновьева был выход Аллы Пугачёвой в финал «Песни года» с песней на его стихи «Паромщик». Позже Николай стал неоднократным лауреатом этого телевизионного фестиваля.  

С 2008 года мужчина прекратил заниматься творческой деятельностью из-за болезни Паркинсона. 17 августа 2018 года Николай Зиновьев ушёл из жизни.  

# Некролог # Николай Зиновьев

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