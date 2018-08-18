Новости Италии. Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео
Новости Италии. Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео
Количество погибших от обрушения моста в Генуе увеличилось до 41 человека. Спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находилась семья.
Около пяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 38 жертвах трагедии. В Италии 18 августа объявлен национальный траур. В знак солидарности приспущены флаги и перед зданиями всех учреждений ЕС в Брюсселе.
В Генуе запланирована государственная церемония похорон, на которой будут присутствовать президент и премьер страны. Напомним, обрушение автомобильного моста произошло 14 августа. Обломки накрыли машины, людей и постройки, находившиеся внизу.