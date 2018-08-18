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Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека

18 августа 2018 12:17
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Новости Италии. Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Момент обрушения автомобильного моста в Генуе попал на видео

Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека-1

Количество погибших от обрушения моста в Генуе увеличилось до 41 человека. Спасатели обнаружили под завалами автомобиль, в котором находилась семья.

Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека-4

Около пяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 38 жертвах трагедии. В Италии 18 августа объявлен национальный траур. В знак солидарности приспущены флаги и перед зданиями всех учреждений ЕС в Брюсселе.

Число жертв при обрушении моста в Генуе выросло до 41 человека-7

В Генуе запланирована государственная церемония похорон, на которой будут присутствовать президент и премьер страны. Напомним, обрушение автомобильного моста произошло 14 августа. Обломки накрыли машины, людей и постройки, находившиеся внизу.

# Несчастный случай # Фотофакт

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