Жуткая авария в Польше: автобус с украинскими туристами упал с обрыва

Новости Польши. В Польше автобус с украинскими туристами рухнул с обрыва и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии три человека погибли, ещё 18 пострадали. 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Все раненые доставлены в больницы городов Перемышль и Санок. Остальных, а всего в салоне находились 54 человека, разместили в местных школах и хостелах.