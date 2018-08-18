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Жуткая авария в Польше: автобус с украинскими туристами упал с обрыва

18 августа 2018 12:06
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Новости Польши. В Польше автобус с украинскими туристами рухнул с обрыва и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии три человека погибли, ещё 18 пострадали. 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Жуткая авария в Польше: автобус с украинскими туристами упал с обрыва-1

Все раненые доставлены в больницы городов Перемышль и Санок. Остальных, а всего в салоне находились 54 человека, разместили в местных школах и хостелах.

Жуткая авария в Польше: автобус с украинскими туристами упал с обрыва-4

Для связи с потерпевшими в ДТП в Перемышль уже прибыл консул Украины. По данным местных СМИ, трагедия случилась поздно вечером 17 августа в Подкарпатском воеводстве. Автобус с туристами из Львова, среди которых были дети, направлялся к границе со Словакией.

Жуткая авария в Польше: автобус с украинскими туристами упал с обрыва-7

# Авария # Фотофакт

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