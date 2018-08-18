На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

В Швейцарии на 81 году жизни умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

«С огромной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, мирно скончался в субботу 18 августа после непродолжительной болезни...», – говорится в сообщении.

О смерти мужчины также была размещена информация в Twitter Международной организации по миграции ООН.

«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и провидца – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Достойно прожитая жизнь. Жизнь, которую стоит отметить», – сказали сотрудники организации.

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой Берег, которая позже была преобразована в государство Гана. Кофи являлся наследником верховного вождя племени фанти и губернатора провинции Ашанти.

Аннан закончил местную школу и Университет науки и технологии Кваме Нкрумы. В дальнейшем Кофи смог получить стипендию фонда Форда, который был основан в 1936 году сыном Генри Форда – Эдселом Фордом, что позволило ему продолжить обучение в США и Швейцарии.

Аннан пришёл работать в ООН ещё студентом – в 1962 году. Незадолго до своего избрания на пост генерального секретаря ООН 1 января 1997 года мужчина был помощником генсека ООН по миротворческим операциям, а затем и заместителем генсека.

Своей первой крупной инициативой мужчина предложил план реформы «Обновление ООН», в котором особое внимание уделялось необходимости улучшить координацию работы организации. С 2001 года предпринимал активные действия по уменьшению масштабов распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа.

За свою деятельность Кофи удостоен множества наград, среди которых Нобелевская премия мира.

В последние годы жизни Кофи Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени, который консультировал государства для повышения качества управления.