«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру»

Новости мира. Католики всего мира будут отмечать Пасху семь дней. Традиционно центр торжеств для верующих – Ватикан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек этой ночью собрались у стен собора Святого Петра на Всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск, который по традиции начал службу Литургией света. Понтифик благословил огонь и зажег пасхал.

А в завершении богослужения Папа Римский обратился с традиционным пасхальным посланием и благословением «Граду и миру» ко всем католикам. В своем обращении Понтифик воззвал к миру и помолился за страдающих от военных действий Сирию, Южный Судан и Сомали, а также выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове и призвал к скорейшему урегулированию ситуации в Украине.