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«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру»

01 апреля 2018 13:45
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Новости мира. Католики всего мира будут отмечать Пасху семь дней. Традиционно центр торжеств для верующих – Ватикан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -1

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -3

Тысячи человек этой ночью собрались у стен собора Святого Петра на Всенощное пасхальное бдение. Его возглавил Папа Римский Франциск, который по традиции начал службу Литургией света. Понтифик благословил огонь и зажег пасхал.

А в завершении богослужения Папа Римский обратился с традиционным пасхальным посланием и благословением «Граду и миру» ко всем католикам. В своем обращении Понтифик воззвал к миру и помолился за страдающих от военных действий Сирию, Южный Судан и Сомали, а также выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове и призвал к скорейшему урегулированию ситуации в Украине.

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -6

Папа Римский Франциск:
Христово Воскресение – это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна. Это сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. 

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -9

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -11

«Христово Воскресение – это настоящая надежда мира». Папа Римский обратился к католикам с посланием «Граду и миру» -13

# Фотофакт # Церковные праздники # Папа Римский Франциск

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