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Mysl Polska: в Украине всё больше неонацистов и это никого не пугает

09 июня 2023 13:41
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Число неонацистов в Украине растет, а отношение к этому все более безразличное. Об этом пишет Mysl Polska, пишет РИА Новости.

В настоящее время в Украине заметно возросло одобрение неонацистских идей. Воюющие в украинской армии или в аффилированных с ней группах представители неонацистов и приверженцы бандеровщины не внушают никакого беспокойства обществу. 

В статье отмечается, что они в открытую исповедуют идеологию неонацизма. В Польше, которая приняла большое число беженцев из Украины, люди с нацистской символикой встречаются все чаще, а в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Все это свидетельствует о нацификации Киева. 

По утверждению автора, развитие российско-украинского кризиса предусматривает три возможных сценария для Европы. Первый сценарий – это обострение конфликта, который может перекинуться на Польшу. Второй сценарий – заключение перемирия, после которого конфликт может возобновиться с новой силой. Третий сценарий, который автору представляется желательным, но утопичным – суверенизация Европы и предотвращение вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.

# Международная политика

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