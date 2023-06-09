Mysl Polska: в Украине всё больше неонацистов и это никого не пугает

Число неонацистов в Украине растет, а отношение к этому все более безразличное. Об этом пишет Mysl Polska, пишет РИА Новости.

В настоящее время в Украине заметно возросло одобрение неонацистских идей. Воюющие в украинской армии или в аффилированных с ней группах представители неонацистов и приверженцы бандеровщины не внушают никакого беспокойства обществу.

В статье отмечается, что они в открытую исповедуют идеологию неонацизма. В Польше, которая приняла большое число беженцев из Украины, люди с нацистской символикой встречаются все чаще, а в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Все это свидетельствует о нацификации Киева.

По утверждению автора, развитие российско-украинского кризиса предусматривает три возможных сценария для Европы. Первый сценарий – это обострение конфликта, который может перекинуться на Польшу. Второй сценарий – заключение перемирия, после которого конфликт может возобновиться с новой силой. Третий сценарий, который автору представляется желательным, но утопичным – суверенизация Европы и предотвращение вмешательства англосаксов во внутренние дела государств.