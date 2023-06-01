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Макгрегор: Байден делает подарок Путину по Украине

01 июня 2023 13:22
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Отказ Соединенных Штатов признать поражение ВСУ на поле боя может привести к полному исчезновению Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости. 

Он предупредил, что нежелание США признать поражение создает опасность для Украины, особенно в районах приграничных с Румынией и Польшей.

Макгрегор выразил разочарование в решениях президента Джо Байдена и других политиков, которые, по его мнению, не понимают последствий своих действий. Он также заявил, что Белый дом намерен продолжать затягивать конфликт, который усиливает позиции российского президента Владимира Путина и помогает Москве добиться полной денацификации Украины. 

По мнению Макгрегора, киевский режим с большей вероятностью потеряет еще больше территорий, включая Харьков и Одессу, из-за действий Вашингтона.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин # Дуглас Макгрегор

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