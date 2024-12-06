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«Мясной шторм». Порошенко раскритиковал командование ВСУ

06 декабря 2024 13:52
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Бывший украинский лидер Петр Порошенко подверг критике руководство ВСУ за то, что вместо спасения военнослужащих оно направило их в «мясной шторм». Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал остановить наступательные действия и сконцентрироваться на спасении солдат.

С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении, запретив выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 
По данным журнала Time, ряды украинских военных редеют, а The New York Times отметил привлечение женщин в армию в связи с большими потерями.

# Петр Порошенко # Международная политика

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