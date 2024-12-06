Бывший украинский лидер Петр Порошенко подверг критике руководство ВСУ за то, что вместо спасения военнослужащих оно направило их в «мясной шторм». Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал остановить наступательные действия и сконцентрироваться на спасении солдат.

С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении, запретив выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

По данным журнала Time, ряды украинских военных редеют, а The New York Times отметил привлечение женщин в армию в связи с большими потерями.