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МИД Норвегии после слов Лаврова призвал обеспечить победу Киева в конфликте

06 декабря 2024 13:09
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Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Запад должен обеспечить Украине победу, подвергнув критике высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров отметил, что мирные договоренности по Украине должны принимать во внимание вопросы безопасности и права человека. 
Он заявил, что Россия не полагается на западные организации и призывает укреплять безопасность в евразийском контексте.

Встреча Совета министров ОБСЕ прошла на Мальте, и это первая поездка Лаврова в страну ЕС с момента начала специальной военной операции.

# Международная политика

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