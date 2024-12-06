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В Германии не исключили отправку войск бундесвера в Украину

06 декабря 2024 11:29
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в целях поддержания мира могут быть направлены миротворческие силы бундесвера, но подчеркнул, что Германия исключает участие наземных войск в боевых действиях в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Сроки развертывания контингента будут определяться мандатом и условиями конфликта. 

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не намерена предоставлять Украине оружие дальнего радиуса действия или посылать войска.  Также ранее страны Европы  ужеобсуждали возможность отправки войск на украинскую территорию для обеспечения прекращения огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны осознают потенциальную опасность такого шага.

# Международная политика

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